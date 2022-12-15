IT-компании

Минцифры поборется за удаленщиков. Там не поддерживают проект ограничений для релоцированных

Снижение темпов развития цифровых платформ и решений негативно скажется на их конкурентоспособности.

Версия для печати

Минцифры РФ не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в IТ-компаниях для сотрудников, которые находятся за границей. Такой запрет может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, говорится в сообщении министерства, опубликованном в Telegram-канале.

«Наша задача – использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», – подчеркнули в Минцифры.

Решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IТ-компании, считают в министерстве. Однако при этом Минцифры настоятельно рекомендует внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности. При этом в Минцифры считают невозможной удаленную работу за рубежом разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты.

Вчера сенатор Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает полный запрет на дистанционную работу за границей для государственных чиновников, работников некоторых транспортных отраслей, а также для сотрудников из сферы информационной безопасности.

ПСН

Бизнесмены надеются на повышение лимита доходов по ПСН

Сейчас лимит доходов по ПСН составляет 60 млн рублей. Причем считают выручку по ПСН+УСН, а в случае превышения слет с патента идет задним числом. ИП не теряют надежды, что этот лимит поднимут. Тем более, что такой законопроект есть в Госдуме.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

😟 Пенсия ИП копится очень медленно: таблица пенсионных баллов с 2015 по 2022 годы

Будущая пенсия ИП формируется за счет фиксированных взносов. Если платить только минимальный взнос, ежегодная прибавка к пенсии будет 1 балл. А их надо заработать как минимум 30, чтобы в принципе иметь право на пенсию.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Как и почему Португалия потеряла лидерство в мировой торговле

У португальцев был план, невероятно сложный и амбициозный - эта забытая богом страна на краю Европы всерьез вознамерилась открыть новый торговый путь, путь пряностей. И это им удалось. Но довольно быстро, по историческим меркам, эта страна, страна инноваторов и героев, ушла в тень. Разбираемся, как это произошло.

Как и почему Португалия потеряла лидерство в мировой торговле

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще