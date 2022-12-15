Минцифры поборется за удаленщиков. Там не поддерживают проект ограничений для релоцированных

Минцифры РФ не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в IТ-компаниях для сотрудников, которые находятся за границей. Такой запрет может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, говорится в сообщении министерства, опубликованном в Telegram-канале.

«Наша задача – использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», – подчеркнули в Минцифры.

Решения по формату работы своих сотрудников должны принимать сами IТ-компании, считают в министерстве. Однако при этом Минцифры настоятельно рекомендует внимательно подойти к анализу рисков удаленной работы сотрудников, администрирующих критически важные приложения, а также системы обеспечения информационной безопасности. При этом в Минцифры считают невозможной удаленную работу за рубежом разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты.

Вчера сенатор Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает полный запрет на дистанционную работу за границей для государственных чиновников, работников некоторых транспортных отраслей, а также для сотрудников из сферы информационной безопасности.