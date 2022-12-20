Как изменился рынок труда из-за мобилизации и ухода иностранных компаний?

Группа аналитиков компании «Деловой профиль» провела исследование и выяснила, как изменился рынок труда в 2022 году. Материалы есть в распоряжении «Клерка».

Соискатели начали отдавать приоритет отечественным работодателям – это одна из ярких тенденций 2022 года, которая вызвана массовым уходом зарубежных компаний с российского рынка.

По данным Robocash Group, 41,6% россиян выбирают работу в отечественных компаниях.

Почти 29% участников исследования в возрасте до 35 лет боятся работать в зарубежной компании. Также 33,5% из тех, кто старше 35 лет, опасаются выбирать иностранного работодателя.

Половина респондентов (50%) среди недостатков работы в иностранной компании отмечают нестабильность трудоустройства.

На рынок труда повлияла частичная мобилизация: появились вакансии с бронью. В октябре 2022 года работодатели стали чаще указывать наличие брони (отсрочки от мобилизации). 26 сентября на сайте HeadHunter таких вакансий было только 13, а на 10 октября 2022 года – уже 768.

Чаще всего пометка об отсрочке от мобилизации публиковалась в вакансиях для медицинских работников и фармацевтов, IT-специалистов, строителей и рабочего персонала.

Тренд на бронь оказался временным. С завершением частичной мобилизации спрос и предложение на отсрочку постепенно снижаются.

Другой же тренд, который начался в период пандемии, и проявился осенью 2022 года – это повышенный спрос на удаленную занятость. К началу октября 2022 года на сайте «Работа.ру» стало на 89% больше вакансий с удаленной работой (относительно начала сентября). Предложения удаленной работы выросли почти в два раза – с 3 до 5,4%.

Эксперты группы «Деловой профиль» отметили, что удаленку ищут релоканты, которые не смогли найти работу за рубежом и женщины с детьми, чьи мужья уехали или отправились в эпицентр военных действий.

Около трети опрошенных утверждают, что в IV квартале 2022 года женщины будут активнее мужчин на рынке труда. В октябре этого года доля резюме специалистов-женщин составила 62%, таким образом увеличившись на 3%. Наиболее популярные среди женщин отрасли: страхование, безопасность, спорт и бьюти-сегмент.

Спрос на молодых специалистов заметнее всего снизился в сфере юриспруденции, управления персоналом, а также в автомобильном бизнесе и консалтинге. Кандидатов в возрасте 35-44 и 45-54 лет стали чаще приглашать на работу, спрос увеличился на 1% в обеих возрастных категориях. Сейчас именно сотрудники 40-60+ находятся в приоритете.