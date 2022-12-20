Трудовые отношения

Что будет в новом законе о занятости?

Определят понятия «самозанятый», «работник, находящийся под риском увольнения», а также очертят границы удаленной занятности.

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Замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев рассказал «RG.RU» про новый закон о занятости. Главная цель документа – сократить безработицу и поддержать тех, кто хочет сменить место работы.

Планируют ввести новые понятия: «работник, находящийся под риском увольнения» и «индивидуальный план», по которому будут работать с потерявшими работу или с теми, кто рискует остаться без занятости.

В новой версии закона будет прописана поддержка молодых специалистов: выпускников и учащихся, которые хотят работать вместе с учебой.

«В новом законе обязательно в качестве категории „нуждающихся в особой поддержке со стороны служб занятости“ будут оговорены участники специальной военной операции и члены их семей», – отметил Андрей Исаев.

Впервые в этом законе дадут определение самозанятым и очертят возможности удаленной работы.

Например, мы уже писали о том, что собираются запретить нерезидентам РФ удаленку по ряду специальностей. 

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