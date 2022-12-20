❗❗❗ Официально утвердили форму ЕФС-1

Опубликовано постановление правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.
В нем 283 страницы с формой, порядком ее заполнения, включая таблицы различных кодов.
В частности, закодированы причины увольнения, должности для бюджетников и т.д.
В форме 2 раздела и несколько подразделов, которые надо сдавать с разной периодичностью.
|№ раздела
|Наименование раздела
|№ подраздела
|Наименование подраздела
|Титульный лист
|1
|Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию
|1
|Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица
|1.1
|Сведения о трудовой (иной) деятельности
|1.2
|Сведения о страховом стаже
|1.3
|Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений
|2
|Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии
|3
|Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
|2
|Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний
|2.1
|Расчет сумм страховых взносов
|2.1.1
|Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ
|2.2
|Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании
|2.3
|Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год
Подробно о новой форме ЕФС-1 мы рассказывали здесь.