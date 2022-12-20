❗❗❗ Официально утвердили форму ЕФС-1

Опубликовано постановление правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

В нем 283 страницы с формой, порядком ее заполнения, включая таблицы различных кодов.

В частности, закодированы причины увольнения, должности для бюджетников и т.д.

В форме 2 раздела и несколько подразделов, которые надо сдавать с разной периодичностью.

№ раздела Наименование раздела № подраздела Наименование подраздела Титульный лист 1 Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию 1 Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица 1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности 1.2 Сведения о страховом стаже 1.3 Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений 2 Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии 3 Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя 2 Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 2.1 Расчет сумм страховых взносов 2.1.1 Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ 2.2 Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании 2.3 Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год

Напомним, накануне было опубликовано постановление с электронным форматом этой формы

Подробно о новой форме ЕФС-1 мы рассказывали здесь.