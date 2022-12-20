Отчетность в ПФР

❗❗❗ Официально утвердили форму ЕФС-1

С 2023 года вместо СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3 надо будет сдавать в СФР новую форму ЕФС-1. Ее утвердили.

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Опубликовано постановление правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.

В нем 283 страницы с формой, порядком ее заполнения, включая таблицы различных кодов.

В частности, закодированы причины увольнения, должности для бюджетников и т.д.

В форме 2 раздела и несколько подразделов, которые надо сдавать с разной периодичностью.

№ раздела

Наименование раздела

№ подраздела

Наименование подраздела

 

 Титульный лист

  

  

1

 Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию

 1

 Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица

1.1

 Сведения о трудовой (иной) деятельности

1.2

 Сведения о страховом стаже

1.3

 Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений

2

 Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии

3

 Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя

2

 Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

 2.1

 Расчет сумм страховых взносов

2.1.1

 Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ

2.2

 Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании

2.3

 Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год

Напомним, накануне было опубликовано постановление с электронным форматом этой формы.

Подробно о новой форме ЕФС-1 мы рассказывали здесь.

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