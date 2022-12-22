Детские пособия

Неработающие мамы не смогут получать одновременно и пособие на детей до 1,5 лет, и новое универсальное

Пособие на детей до 1,5 лет, которое сейчас платят всем неработающим, с 2023 года будет положено только малоимущим. Более того, нельзя будет получать сразу 2 пособия – старое до 1,5 лет, и новое до 3 лет.

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Неработающие мамы не смогут получать одновременно и пособие на детей до 1,5 лет, и новое универсальное
Иллюстрация: Евгений Самарин/mos.ru

Сейчас семьи получают пособие до 1,5 лет в минимальном размере 7,7 тыс. (независимо от дохода). С 01.02.2023 пособие увеличится до 8,6 тыс. рублей.

С 2023 года надо будет выбрать: или пособие по уходу за ребенком или новое так называемое универсальное пособие.

В правила выплаты пособий вносят поправки. Проект опубликован на федеральном портале.

По новым правилам при обращении за пособием по уходу за ребенком в заявлении дополнительно указываются следующие сведения:

  • сведения о составе семьи;
  • сведения о доходах членов семьи за последние 12 месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения за назначением пособия;
  • сведения о наличии у семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов по вкладам, причины отсутствия доходов у членов семьи.

Ранее Минтруд разъяснял, что неработающие родители, кто уже получает пособие до 1,5 лет, могут с 2023 года перейти на универсальное пособие (если у них низкие доходы).

То есть, можно выбирать: получать 8 629 руб. без учета дохода или от 50% до 100% ПМ с учетом критерия нуждаемости.

Речь идет о неработающих мамах. Работающим родителям пособие продолжат платить по старым правилам за счет ФСС.

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