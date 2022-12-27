Вместо безработицы – дефицит кадров

По итогам 2022 года сложился дефицит как высококвалифицированных, так и линейных сотрудников – вопреки надеждам части работодателей, рынок труда в РФ остается рынком соискателя, пишет «Коммерсант».

К сентябрю 2022 года уровень безработицы в стране установил новый исторический минимум (с 1991 года) – 3,8%.

Это связано с тем, что сотрудников поддержали во время ухода иностранных компаний из РФ. Был введен ряд условий по продаже бизнеса российским покупателям, чтобы сохранить рабочие места и поддержать тех, кто мог бы потерять работу.

Однако часть сотрудников, получив крупные выплаты от иностранных фирм, решили отдохнуть и не искать работу, кто-то переехал заграницу.

По итогам года среднее число вакансий за месяц оказалось на 20% ниже, чем в 2021 году.

В 2023 году работодатели попытаются найти дефицитных сотрудников с прежним уровнем зарплатных ожиданий. Также в новом году будут чаще нанимать соискателей старших возрастов и женщин.

7% работодателей планируют чаще привлекать к работе временный персонал, особенно в сферах недвижимости и строительства, производстве массовых товаров и добыче.

Наиболее популярными станут профессии из области IT, R&D, юриспруденции, финансов, качества, рецептуры.