Трудовые отношения

За работу в праздники заплатят вдвойне

В 2 раза больше получат сотрудники на окладе, работники по тарифам и сдельщики, если они будут работать на праздниках.

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Роструд в своем телеграм-канале напомнил, что с 1 по 8 января 2023 года в России будут нерабочими праздничными днями. Это значит, что Трудовой кодекс гарантирует повышенную оплату тем, кто будет работать в это время.

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Сотрудники на окладе должны получить минимум в 2 раза больше дохода. Труд сдельщиков оплачивается не менее чем по двойным сдельным расценкам, а для работников по тарифам – в размере не менее двойной тарифной ставки.

Также если сотрудник работал в праздничный день, то он может попросить день отдыха. Тогда работа будет оплачена, как обычно, а выходной останется без оплаты.

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