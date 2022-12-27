За работу в праздники заплатят вдвойне

Роструд в своем телеграм-канале напомнил, что с 1 по 8 января 2023 года в России будут нерабочими праздничными днями. Это значит, что Трудовой кодекс гарантирует повышенную оплату тем, кто будет работать в это время.

Сотрудники на окладе должны получить минимум в 2 раза больше дохода. Труд сдельщиков оплачивается не менее чем по двойным сдельным расценкам, а для работников по тарифам – в размере не менее двойной тарифной ставки.

Также если сотрудник работал в праздничный день, то он может попросить день отдыха. Тогда работа будет оплачена, как обычно, а выходной останется без оплаты.