НДФЛ

Аванс в 2023: когда платить, как считать и что об этом думают бухгалтеры

С 2023 года меняется дата исчисления НДФЛ с заработной платы. С зарплаты за первую половину месяца (в простонародье – аванса) тоже придется удерживать НДФЛ.

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Кроме того, зарплата за две половины одного месяца станет доходом разных месяцев. Этого избежать не получится, так как доходом будет дата выплаты.

А вот избежать другой проблемы (отражения зарплаты одного месяца в разных строках формы 6-НДФЛ) можно избежать, если выбрать правильные сроки выплаты зарплаты.

Этот вопрос обсуждали наши читатели.

Если срок выплаты аванса – до 22 числа включительно, то аванс и зарплата отражаются в разных строках 6-НДФЛ.

Если срок выплаты аванса – после 22 числа, то обе выплаты за один месяц попадут в одну строку.

Как показывает опрос, 58% компаний и сейчас платят аванс после 22 числа. Еще 12% опрошенных с 2023 года поменяют сроки, чтобы аванс был после 22 числа.

Еще одна больная тема с авансом – это его размер.

Сейчас многие платят аванс в процентах от оклада или фиксированной суммой. Люди уже привыкли получать одинаковую сумму. Но с 2023 года с аванса будут удерживать НДФЛ и люди получат на руки меньше.

Как показал опрос на эту тему, в 50% компаний сотрудники и так всегда получали зарплату за первую половину месяца за минусом НДФЛ. То есть, их аванс не изменится.

Еще 14% бухгалтеров намерены высчитывать НДФЛ «обратным путем» так, чтобы в аванс сотрудники получали привычную им сумму.

Что касается способа расчета аванса, то треть бухгалтеров сейчас считают аванс по факту (зарплату за первую половину месяца). Еще треть перейдет на такой расчет с 2023 года. Остальные как платили в процентах (или фиксированной суммой), там и продолжат начислять аванс в 2023 году.

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