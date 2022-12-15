Из-за того, что с 2023 года с аванса надо удерживать НДФЛ, бухгалтеры думают, как его рассчитывать

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В компании принято выплачивать аванс в размере 30% от оклада. Но начисление аванса в меньшем размере, чем по факту, автоматически приведет к меньшему НДФЛ (по сравнению с тем, который мог бы быть при фактическом расчете). Директор опасается, что это чревато санкциями от ИФНС.

Коллеги пишут, что по норме ТК надо высчитывать зарплату за первую половину месяца. Все остальные способы – нарушение.

Впрочем, как отмечают бухгалтеры, налоговиков размер аванса не интересует. Им важно, чтобы НДФЛ с него был удержан и уплачен вовремя.

Кстати, бухгалтеры задумываются об изменении срока выплаты аванса, чтобы весь НДФЛ с одной зарплаты был в одной строке 6-НДФЛ.

Что касается размера аванса, то ранее мы проводили опрос, в ходе которого выяснили, что большинство (56%) в 2023 году будут считать аванс как фактическую зарплату, 22% будут платить фиксированную сумму, а 21% – процент от оклада.

Еще одна проблема – уменьшение размера аванса в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Сейчас люди получают на руки всю сумму, а в 2023 году будут получать аванс за минусом НДФЛ. Не все работники воспримут это с радостью. Впрочем, 50% работодателей и сейчас удерживают НДФЛ с аванса, только виртуально. Их сотрудники не заметят никаких изменений в 2023 году.