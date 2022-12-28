📅 Бухгалтеры начали выплачивать зарплату за декабрь, чтобы в 2023 году начать жизнь с ЕНП с чистого листа

А некоторые выплатили зарплату уже сегодня.

Обсуждение этой темы идет в нашем канале «Красный уголок бухгалтера».

Если выплатить зарплату 29 декабря, то срок уплаты НДФЛ в форме 6-НДФЛ будет 30 декабря (это последний рабочий день года). В этом случае в 2023 году не будет и тени от декабрьского НДФЛ.

Если выплатить зарплату в последний рабочий день 30 декабря, то и доход и НДФЛ с него тоже попадет в 6-НДФЛ за 2022 год, но уже по сроку уплаты 09.01.2023 (даже если по факту НДФЛ будет уплачен 30 декабря).

Чтобы не ломать голову над последствиями отражения в годовой 6-НДФЛ даты, относящейся к 2023 году, бухгалтеры, от греха подальше, предпочитают выплатить зарплату 29 декабря.

Ранняя выплата зарплаты не совсем вписывается в нормы ТК РФ, но как отмечают наши читатели, «неприятность эту мы переживем».

Таблицу по срокам выплаты зарплаты за декабрь 2022 года смотрите тут.

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