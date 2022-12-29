ПО разработчиков, которые ушли из РФ, собираются лицензировать принудительно

Минцифры разрабатывает законопроект, в соответствии с котором иностранное программное обеспечение, разработчики которого прекратили работу в России, может быть лицензировано в принудительном порядке.

Министерство предлагает механизм, который предоставит российским компаниям возможность переводить оплату за использование ПО на спецсчета до востребования правообладателя, узнал «Коммерсант».

«Мы должны создать такие условия, при которых бизнес мог бы использовать зарубежный софт, на который он перевел свои процессы. Бизнес не виноват в том, что разработчик ушел из страны и нельзя продлить лицензии. Мы должны создать отдельный механизм для добросовестных пользователей», – заявил вчера на вебинаре Максут Шадаев.

Директор департамента развития IT-отрасли Минцифры Дмитрий Никитин направил соответствующее письмо в «Общественную потребительскую инициативу» 12 декабря.

В материалах письма отмечается, что после ухода зарубежных разработчиков ПО с российского вопрос о его использования «приобретает особую актуальность и требует регулирования». Инициативу прорабатывают в закрытом от рынка режиме.