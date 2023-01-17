Каждый второй поддерживает упрощение трудоустройства несовершеннолетних

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, что каждый второй поддерживает законопроект об упрощении порядка трудоустройства несовершеннолетних. Результаты опроса приводит «RG.RU».
49% опрошенных сообщили, что дети старше 14 лет уже могут подрабатывать и бюрократические процедуры не должны усложнять их трудоустройство.
При этом 25% выступают против и считают, что это может привести к злоупотреблению детским трудом.
Среди родителей подростков 66% уверены, что для трудоустройства согласие опеки ни к чему, достаточно, чтобы родители были не против.
18% сообщили, что их дети уже работают. Из них 8% отметили, что подростков приняли на работу официально, они работали в отрядах губернаторов и мэров, в оздоровительных лагерях, в библиотеках и в магазинах.
Еще 10% несовершеннолетних работали неофициально промоутерами, курьерами, официантами и грузчиками.
Среди работодателей только 4% принимали подростков, 10% приглашают несовершеннолетних на стажировку, а 83% не принимают детей на работу.
Сейчас Госдума рассматривает законопроект, который упросит трудоустройство подростков.