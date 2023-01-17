Кадры

Каждый второй поддерживает упрощение трудоустройства несовершеннолетних

Большинство родителей считают, что для работы детей достаточно только их согласия, а разрешение органов опеки не обязательно.

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Аналитики сервиса по поиску работы Superjob провели исследование и выяснили, что каждый второй поддерживает законопроект об упрощении порядка трудоустройства несовершеннолетних. Результаты опроса приводит «RG.RU».

49% опрошенных сообщили, что дети старше 14 лет уже могут подрабатывать и бюрократические процедуры не должны усложнять их трудоустройство.

При этом 25% выступают против и считают, что это может привести к злоупотреблению детским трудом.

Среди родителей подростков 66% уверены, что для трудоустройства согласие опеки ни к чему, достаточно, чтобы родители были не против.

18% сообщили, что их дети уже работают. Из них 8% отметили, что подростков приняли на работу официально, они работали в отрядах губернаторов и мэров, в оздоровительных лагерях, в библиотеках и в магазинах.

Еще 10% несовершеннолетних работали неофициально промоутерами, курьерами, официантами и грузчиками.

Среди работодателей только 4% принимали подростков, 10% приглашают несовершеннолетних на стажировку, а 83% не принимают детей на работу.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, который упросит трудоустройство подростков.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Кадры
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