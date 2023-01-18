НДФЛ

Когда с продажи имущества не надо платить НДФЛ

При продаже недвижимости не придется платить НДФЛ, если она была в собственности более минимального срока владения. Минимальный срок в общем случае – 5 лет, в отдельных случаях – 3 года.

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Это такие случаи:

  • наследство;
  • дарение от члена семьи или близкого родственника;
  • приватизация;
  • рента;
  • единственное жилье.

Кроме того, при любом сроке владения без НДФЛ будет продажа квартиры семьей с 2 и более детьми. Должны быть соблюдены такие условия:

  • в этом году или до 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру (больше или дороже по кадастровой стоимости);
  • кадастровая стоимость старой квартиры менее 50 млн. рублей;
  • на момент продажи старой квартиры членам семьи не принадлежат более 50% в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая квартира.

Если по сроку владения продажа имущества не облагается НДФЛ или стоимость меньше размера вычета, то сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо. Об этом напоминает ФНС.

Вычет такой:

  • 1 млн рублей – для жилых домов, квартир, комнат, земельных участков;
  • 250 тыс. рублей – для иной недвижимости (построек, гаражей и пр.);
  • 250 тыс. рублей – для иного имущества (автомобилей, арт-объектов и пр.) за исключением ценных бумаг.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры, смотрите в нашей таблице.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
НДФЛ
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