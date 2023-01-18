Когда с продажи имущества не надо платить НДФЛ

Это такие случаи:

наследство;

дарение от члена семьи или близкого родственника;

приватизация;

рента;

единственное жилье.

Кроме того, при любом сроке владения без НДФЛ будет продажа квартиры семьей с 2 и более детьми. Должны быть соблюдены такие условия:

в этом году или до 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру (больше или дороже по кадастровой стоимости);

кадастровая стоимость старой квартиры менее 50 млн. рублей;

на момент продажи старой квартиры членам семьи не принадлежат более 50% в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая квартира.

Если по сроку владения продажа имущества не облагается НДФЛ или стоимость меньше размера вычета, то сдавать декларацию 3-НДФЛ не надо. Об этом напоминает ФНС.

Вычет такой:

1 млн рублей – для жилых домов, квартир, комнат, земельных участков;

250 тыс. рублей – для иной недвижимости (построек, гаражей и пр.);

250 тыс. рублей – для иного имущества (автомобилей, арт-объектов и пр.) за исключением ценных бумаг.

Когда надо и когда не надо сдавать 3-НДФЛ и платить налог с продажи квартиры, смотрите в нашей таблице.