Компаниям, которые берут на работу женщин с детьми, предложат налоговые льготы

23 января 2023 года в Госдуме обсуждали стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, пишет «Парламентская газета».

«Законодателям совместно с профильным сообществом следует проработать вопрос о налоговых льготах, снижении стоимости аренды и прочих методах стимулирования для тех работодателей, которые преимущественно берут к себе на работу женщин с детьми», – сообщила Нина Останина, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Нормы о соблюдении прав женщин будут закреплены законодательно. Им собираются обеспечить равную с мужчинами зарплату, оказать поддержку в предпринимательстве, предоставить матерям больше возможностей для трудоустройства.

Ранее мы писали, что среди безработных почти половина – женщины, а разрыв между зарплатами мужчин и женщин составляет 28%.