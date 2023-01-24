ВС признал работу без договора трудовыми отношениями

Верховный суд принял сторону сотрудника, который работал без договора, пишет «RG.RU».

Суть дела в том, что индивидуальный предприниматель не заключил трудовой договор с водителем. Когда сотрудник попал в аварию, то работодатель с ним распрощался.

Водитель перед выходом в рейс проходил медицинское освидетельствование, заполнял путевые листы, был внесен в полис ОСАГО. Также ему на карту выплачивали 50 тыс. рублей.

После того, как водитель попал в аварию, работодатель не компенсировал ему ущерб и решил прекратить сотрудничество. При этом сотрудник не получил приказ о приеме на работу, приказ об увольнении и трудовую книжку.

Водитель в суде решил установить факт трудовых отношений и в исковом заявлении просил взыскать с ИП 10 тыс. рублей компенсации морального вреда, 6 704 рубля за расходы после аварии.

Первая инстанция удовлетворила только половину требований. Апелляционная инстанция и вовсе отказала в иске, поскольку истец не доказал, что отношения с ИП были трудовыми.

Верховный суд услышал водителя и отменил акты апелляции.

Если работник, с которым письменно не оформили трудовой договор, приступил к работе и выполняет ее с ведома или по поручению работодателя, то это и есть трудовые правоотношения и трудовой договор считается заключенным.

Доказывать отсутствие трудовых отношений должен работодатель.