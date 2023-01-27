За неделю стало на 19 тысяч меньше безработных

За неделю на 19 тыс. сократилось число зарегистрированных безработных, на учете в центрах занятости сейчас стоят 542 тыс. человек. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Количество вакансий на портале «Работа России» выросло на 50 тыс., теперь там 1,8 млн предложений о работе.

В 2023 году работодатели направили заявки по программе субсидирования найма на 17 тыс. рабочих мест.

Из Москвы поступило 2,6 тыс. заявок, из Тульской области – 1,9 тыс., из Саратовской и Омской областей – более 1 тыс.

По государственной программе субсидирования найма в 2023 году уже приняли на работу 542 сотрудника.

Также работодатели начали подавать заявки на финансирование общественных и временных работ, на переобучение работников промышленных организаций.