Трудовые отношения

Каждая четвертая женщина хотела бы работать в мужском коллективе

Большинство мужчин не готовы трудиться исключительно в окружении женщин. 24% опрошенных предпочитают оценивать коллег по трудовым качествам и работать в смешенном коллективе.

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Быть единственным представителем своего пола в коллективе хотела бы каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

25% опрошенных женщин хотели бы быть единственной женщиной на работе.

По их мнению, в таком коллективе было бы меньше сплетен и эмоций.

Каждая вторая сотрудница, наоборот, не желает работать только в мужской команде из-за психологического дискомфорта. При этом 24% сообщили, что оценивают коллег по трудовым качествам, а не по полу.

56% мужчин не хотели бы работать в чисто женском коллективе, 20% не имеют ничего против того, чтобы быть единственным представителем своего пола. Тогда как 24% затруднились ответить на вопрос, они предпочитают работать в смешанном коллективе.

Сотрудники, которые не состоят в браке, чаще готовы работать только с противоположным полом. В основном это мужчины до 34 лет и женщины от 35 до 44 лет.

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