Центробанк получил на 18% больше жалоб от клиентов банков

За 2022 год Банк России получил 368 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, сообщается на сайте ЦБ.

5,6% жалоб были связаны с санкционными ограничениями.

Клиенты банков не могли проводить операции с иностранной валютой, получить реструктуризации и кредитные каникулы. Таких обращений было 27,6 тыс.

Многократно выросли жалобы на принудительные переводы ценных бумаг от одного подсанкционного брокера к другому. Также инвесторы были недовольны блокировкой иностранных акций и фондов.

ЦБ получил на 40% больше претензий, связанных с мисселингом. Это произошло по причине некорректных продаж паев ПИФ, полисов страхования жизни.

На 20,6% снизилось количество жалоб на сотрудников банков, которые вместе с потребительским кредитом навязывают дополнительные услуги.

Число жалоб на страховые организации выросло на 30,2%.

Большая часть обращений (59,3 тыс.) была связана с изменением коэффициента бонус-малус, который используется при расчете стоимости ОСАГО.

Вопросов по страховому ремонту автомобилей стало на треть больше. Весной 2022 года были проблемы с запчастями, поэтому сроки исполнения обязательств затягивались. К лету эта проблема была решена.

Клиенты микрофинансовых организаций стали обращаться в Центробанк на 5,6% реже. На 30,6% сократились вопросы о возврате просроченной задолженности.

При этом на мошеннические действия пожаловались 38,6% клиентов. Злоумышленники оформляли займы от их лица.