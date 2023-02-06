При продаже унаследованной квартиры можно учесть вычет в 1 млн рублей или расходы наследодателя

Вместе с тем базу по НДФЛ можно уменьшить на имущественный вычет в размере 1 млн рублей.

Кроме того, в пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ прописана возможность уменьшить базу по НДФЛ на расходы наследодателя по покупке этой квартиры. Такие расходы должны быть подтверждены документами.

Минфин в письме от 28.12.2022 № 03-04-09/128950 сообщает, что основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 – 2025 годы изменений порядка налогообложения доходов от продажи квартир не предусмотрено.

Кстати, в «основных направлениях» была норма, позволяющая регионам уменьшать срок владения при продаже жилья, полученного в наследство. То есть, власти региона могли бы уменьшить 3-летний срок.

Но законопроект с такими поправками в Думу пока не внесен.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, по которому продать унаследованную квартиру можно в любое время без НДФЛ. Но на него не было заключения Правительства и его вернули авторам.