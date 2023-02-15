Госзакупки

Новый закон о госзакупках будет представлен до 15 марта

Власти намерены ввести мораторий на ряд избыточных норм 44-ФЗ о госзакупках. Это позволит упростить процедуру заключения госконтрактов, сократить этапы, процедуры и сроки.

Версия для печати

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам до 15 марта 2023 года разработать законопроект с изменениями в закон о госзакупках. Об этом пишет «ТАСС».

«Смысл не в том, чтобы закон вообще прекратил свое действие. А важно – мораторий или оперативные изменения, которые позволили бы максимально сократить сроки закупок, сохранив прозрачность, конкурентность, но убрав все то лишнее, что приводит к полугодичному практически циклу перед выходом на освоение средств», – сообщила Валентина Матвиенко.

Вице-спикер Николай Журавлев отметил, что Совет Федерации обсудит с правительством конкретные меры, которые помогут сократить сроки заключения госконтрактов. После чего соответствующие документы будут внесены в Госдуму.

Власти собираются установить мораторий на ряд избыточных норм, сократить этапы, процедуры и сроки госзакупок.

Ранее мы писали, что Валентина Матвиенко предлагала наложить мораторий на некоторые нормы 44-ФЗ о госзакупках до завершения спецоперации.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Отчетность в ЦЗН

Отчетность в службу занятости в 2023 году

С 1 января 2023 года вступили в силу изменения по отчетности в службу занятости. Изменились формы текущих отчетов и добавились новые. Рассмотрим, какие изменения были внесены и как теперь нужно отчитываться.

Отчетность в службу занятости в 2023 году
Государственные ведомства

Владельцев недвижимости будут проверят по QR-кодам

С 1 марта 2023 года данные о физических лицах, которые владеют недвижимостью, будут недоступны. Если собственник решил продать квартиру, ему нужно подать заявление в Росреестр на раскрытие сведений. Тогда покупатель увидит «историю квартиры» и проверит ее по QR-коду.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Отчетность в СФР

Объединение ПФР и ФСС: новая отчетность ЕФС-1

Изменение для работодателей – отчитываться за выплаты в пользу сотрудников теперь нужно в Социальный фонд, который образовался путём объединения ПФР и ФСС. Какие отчёты сдавать в 2023 году, расскажем в статье.

Объединение ПФР и ФСС: новая отчетность ЕФС-1
Читать еще