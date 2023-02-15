Новый закон о госзакупках будет представлен до 15 марта

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам до 15 марта 2023 года разработать законопроект с изменениями в закон о госзакупках. Об этом пишет «ТАСС».

«Смысл не в том, чтобы закон вообще прекратил свое действие. А важно – мораторий или оперативные изменения, которые позволили бы максимально сократить сроки закупок, сохранив прозрачность, конкурентность, но убрав все то лишнее, что приводит к полугодичному практически циклу перед выходом на освоение средств», – сообщила Валентина Матвиенко.

Вице-спикер Николай Журавлев отметил, что Совет Федерации обсудит с правительством конкретные меры, которые помогут сократить сроки заключения госконтрактов. После чего соответствующие документы будут внесены в Госдуму.

Власти собираются установить мораторий на ряд избыточных норм, сократить этапы, процедуры и сроки госзакупок.

Ранее мы писали, что Валентина Матвиенко предлагала наложить мораторий на некоторые нормы 44-ФЗ о госзакупках до завершения спецоперации.