Счета-фактуры

Незаконное возмещение НДС отделят от обычного мошенничества

Делается это для того, чтобы предприниматели могли воспользоваться предусмотренными для них процессуальными гарантиями, например в виде действующего запрета на содержание в СИЗО.

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Законопроект о введении в Уголовный кодекс отдельной статьи «Мошенничество в налоговой сфере» обсуждался в четверг в Совете федерации, узнал «Коммерсант».

Власти хотят выделить незаконного возмещения налогов, прежде всего НДС, из «обычного» мошенничества.

ФНС, Минэкономики и правоохранительные органы инициативу поддерживают.

Как пояснила руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике «Деловой России» Екатерина Авдеева, речь идет о случаях возмещения НДС на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения,– ошибки, по ее словам, уголовному преследованию подлежать не будут. Уголовно наказуемыми такие деяния будут считаться при причинении «значительного ущерба» – от 25 тыс. руб.

О проекте уголовной ответственности за сбыт поддельных счетов-фактур мы писали в конце прошлого года.

Сейчас проблема квалификации незаконного возмещения НДС по ст. 159 УК РФ заключается в том, что предприниматели не получают предусмотренных для них гарантий (в частности, запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу).

Помимо решения этой проблемы законопроект предусматривает и возможность освобождения от ответственности, когда преступление совершено впервые. Но для этого придется в двойном размере возместить ущерб и выплатить штраф. Сейчас по статье о мошенничестве возмещение ущерба может быть лишь смягчающим обстоятельством.

Если вина будет доказана и предприниматель не станет возмещать ущерб, ему будет грозить то же наказание, что и за «обычное» мошенничество,– от 120 тыс. руб. штрафа до двух лет лишения свободы.

А в случае причинения крупного ущерба (от 1,5 млн руб.– по аналогии с мошенничеством в сфере кредитования вместо нынешнего порога в 250 тыс. руб.) – до шести лет лишения свободы, особо крупного (от 6 млн руб. вместо 1 млн руб.) – до десяти.

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