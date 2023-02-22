Роструд напомнил, как оплатить работнику командировку в нерабочий праздничный день

Если работник, находясь в командировке, в свой выходной день работал, то кроме суточных работодатель оплачивает этот день не менее чем в двойном размере. Или в одинарном размере, но предоставляет неоплачиваемый дополнительный выходной день.

Средний заработок за период нахождения в командировке, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется за все дни работы по установленному графику.

Суточные возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути.

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Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов).