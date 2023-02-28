Увольнение

Вышло новое разъяснение Минтруда о том, как передать бумажную трудовую книжку уволенному сотруднику

Случается, что при увольнении трудовая книжка так и остается у работодателя. Работник не приходит за ней не разумные сроки, а по почте отправить документ вы не решаетесь, вдруг потеряется.

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Передавать трудовую книжку через бывших коллег работника нельзя. Это подтвердил Минтруд в письме от 16.11.2022 г. № 14-2/ООГ-7143.

Если бывший сотрудник не забрал трудовую книжку в последний рабочий день, то на следующий день после увольнения отправьте ему уведомление с просьбой явиться за документом. Составьте обращение в свободной форме.

Можно предложить уволенному вариант отправки трудовой книжки по почте. Вручите работнику обращение лично или заказным письмом с описью вложения и уведомлением о доставке.

Если за книжкой так и не явятся, а предложение проигнорируют, трудовую книжку придется хранить на предприятии. Держите его отдельно от трудовых книжек действующих работников в течение 50 лет (п. 449 приказа Росархива от 20.12.2019 г. № 236).

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