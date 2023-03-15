Среди IT-специалистов больше ценят самоучек с математическим складом ума

В 2023 году найти хороших IT-специалистов стало сложнее: цикл рекрутмента увеличился. Если раньше закрытие позиций было от 2 недель до 1,5-2 месяцев, то теперь поиск сотрудника может занимать 4 месяца. Об этом сообщили на конференции «HR IT DAY. IT-таланты: как привлекать, развивать и удерживать».

Сейчас перестали расти зарплаты на рынке труда в сфере IT. В кадровые агентства приходят клиенты либо с запросами по зарплате, которые были в прошлом году, либо ниже.

Лидируют по найму специалисты в области информационной безопасности. Большой спрос на сотрудников, которые работают с 1C, умеют бесшовно и быстро интегрировать программу в информационные системы компании.

Разработчики увлечены идеей захватить внутренний IT-рынок страны, поэтому у специалистов достаточно высокая мотивация.

HR-сотрудники ценят в соискателях профильное техническое образование и математический склад ума. Так они смогут быстрее включаться в работу и оперативнее решать задачи.

Особое внимание уделят программисту, который всему научился сам, а не прошел курсы.

Это доказывает высокую личную мотивацию кандидата, а также его умение «быстро гуглить» – искать нужную информацию и правильно ее усваивать.

Плюсом в резюме станет наличие дополнительных увлечений или достижений помимо программирования. Так кандидат может показать себя человеком, который чего-то уже добился или только стремится к новому.