Роструд собирается контролировать выполнение обязательств угольными компаниями

Минтруд подготовил законопроект, по которому у Роструда появятся полномочия следить за выполнением обязательств угольными компаниями в рамках федерального отраслевого соглашения по угольной промышленности. Об этом пишет «ТАСС».

«Инспекции труда в том числе будут контролировать выполнение обязательств в рамках соглашения [по угольной промышленности]. Законопроект был подготовлен, он сейчас на согласовании в ведомствах. Потом, если правительство согласует, то в Госдуму», – сообщил Иван Шкловец, замглавы Роструда.

В 2022 году инспекторы нашли больше 1 тыс. нарушений на 250 угольных предприятиях.

Чаще всего встречаются проблемы с обучением по охране труда, обеспечением работников средствами индивидуальной защиты и проведением медосмотров.

Решение расширить полномочия Роструда было принято после взрыва метана на шахте «Листвяжная». Трагедия произошла 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек.