❗ Изменят перечень доходов для аккредитации IT-компаний

Минцифры опубликовало на федеральном портале уведомление о разработке нового приказа с видами деятельности для аккредитации.

Этот перечень сейчас утвержден приказом Минцифры от 08.10.2022 № 766. Доходы из этого перечня должны составлять от 30%, чтобы компания могла получить аккредитацию.

Кстати, есть перечень профильных доходов IT-компании, которые дают право на получение аккредитации. А есть перечень доходов, которые дают право на налоговые льготы. Это два разных перечня.

О новых правилах аккредитации читайте тут.

Еще мы сделали таблицу, где в разрезе абзацев перечислены все профильные доходы IT-компаний для налоговых льгот.