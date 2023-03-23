IT-компании

❗ Изменят перечень доходов для аккредитации IT-компаний

Недавно обновили правила аккредитации IT-бизнеса, расширив перечень кодов ОКВЭД. Но доходов для новых видов деятельности нет в списке для расчета доли 30%. Это исправят.

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Минцифры опубликовало на федеральном портале уведомление о разработке нового приказа с видами деятельности для аккредитации.

Этот перечень сейчас утвержден приказом Минцифры от 08.10.2022 № 766. Доходы из этого перечня должны составлять от 30%, чтобы компания могла получить аккредитацию.

Кстати, есть перечень профильных доходов IT-компании, которые дают право на получение аккредитации. А есть перечень доходов, которые дают право на налоговые льготы. Это два разных перечня.

О новых правилах аккредитации читайте тут.

Еще мы сделали таблицу, где в разрезе абзацев перечислены все профильные доходы IT-компаний для налоговых льгот.

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