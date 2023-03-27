Бухгалтеров собирались отменить уже много раз: и налоговики об этом мечтали, и кто только не говорил. Но нейросеть – это конечно шедевр. Отец всея «Клерка» Борис Мальцев (сам в душе по-прежнему бухгалтер) задумался. И решил посмотреть, как это работает, на практике.

Вот, например, вопрос:

«У сотрудницы договор 01 августа 2002 года и уже 25 приложений. Его бы обновить. Как правильно это делать?

Составляю доп соглашение № 26. Стороны подписали договор в новой редакции и полный текст нового договора. А далее, как понадобится заключить новое соглашение. Уже будет приложение № 1 к договору от 01 августа 2022 года, так? Может добавить ред.1 от 09.03.2023, так».

ChatGPT ответила так:

«Если вы хотите обновить существующий трудовой договор, вам, как правило, следует составить дополнительное соглашение, которое будет включать изменения и дополнения к основному договору. В вашем случае это будет дополнительное соглашение № 26.

В этом дополнительном соглашении можно указать, что стороны согласны подписать трудовой договор в новой редакции с учетом всех ранее согласованных изменений и дополнений. Вместе с дополнительным соглашением стороны подписывают полный текст нового договора.

Что касается последующих изменений в новом договоре, вы правильно понимаете, что следующее дополнительное соглашение будет иметь номер 1, и оно будет приложением к договору от 01 августа 2022 года. Можно добавить информацию о редакции, например, „ред.1 от 09.03.2023“, чтобы обозначить, что это первое изменение новой редакции договора».

Вроде бы, все неплохо идет: нейросеть справилась еще с несколькими вопросами наших читателей, вот тут подробности.

Но пока неясно, как будет дальше: например, с налоговым законодательством. Глава команды консультантов «Клерка» Надежда Камышева говорит так:

«ИИ наше налоговое и околоналоговое законодательство постичь не сможет. Он все-таки действует в рамках логики. А наши законы алогичные».

Мы не теряем надежды (во всех смыслах): если ChatGPT и не постигнет всего, то кое с чем точно помочь сможет. Например, отвечать на ваши вопросы еще быстрее. Подписывайтесь на ее блог на «Клерке» :)