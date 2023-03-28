Для льготных взносов IT-компания указывает свои доходы в РСВ

Право на применение пониженного тарифа подтверждается в РСВ.
Для этого надо заполнить приложение 1 к разделу 1.
Там заполняют строки:
- 010 – общие доходы;
- 020 – профильные доходы;
- 030 – доля профильных доходов.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.03.2023 № 03-03-06/1/17004.
Причем НК РФ не ограничивает налогоплательщика в способах подтверждения профильности доходов.
Кстати, если компания в РСВ заявила льготный тариф 06, то налоговики проверят, есть ли у нее аккредитация.
Такая проверка забита в контрольные соотношения РСВ.
Полный перечень профильных доходов IT-компаний смотрите в нашей таблице.