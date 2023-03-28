IT-компании

Для льготных взносов IT-компания указывает свои доходы в РСВ

Аккредитованные IT-компании платят страховые взносы по тарифу 7,6%, если доходы от профильной деятельности составляют не менее 70%.

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Право на применение пониженного тарифа подтверждается в РСВ.

Для этого надо заполнить приложение 1 к разделу 1.

Там заполняют строки:

  • 010 – общие доходы;
  • 020 – профильные доходы;
  • 030 – доля профильных доходов.

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Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.03.2023 № 03-03-06/1/17004.

Причем НК РФ не ограничивает налогоплательщика в способах подтверждения профильности доходов.

Кстати, если компания в РСВ заявила льготный тариф 06, то налоговики проверят, есть ли у нее аккредитация.

Такая проверка забита в контрольные соотношения РСВ.

Полный перечень профильных доходов IT-компаний смотрите в нашей таблице.

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