Кадры

Четверо из десяти сотрудников согласны на меньшую зарплату ради удаленки

37% не согласны урезать часть своей заплаты ради того, чтобы работать из дома. На подобное предложение чаще всего соглашаются молодые люди до 24 лет и сотрудники с доходом меньше 30 тысяч рублей.

Версия для печати

Сотрудники согласны получать меньше, чтобы каждый день не ездить на работу в офис. Такого мнения придерживаются четверо из десяти опрошенных. Об этом сказано в исследование сервиса SuperJob.

За 2 года на 7% выросло число тех, кто согласен на меньшую заплату ради удаленной работы.

Каждый пятый готов отказаться от 5% заработка, каждый восьмой – от 12%. Получать на 15%, 20% и даже на 25% меньше согласилось только 3% опрошенных.

Однако большинство (37%) не готовы на такие жертвы.

Большинство сотрудников от 35 до 44 лет лучше будут работать в офисе, чем откажутся от части зарплаты. Тогда как молодежь до 24 лет предпочитает удаленку.

25% работников с доходом менее 30 тыс. рублей в месяц готовы потерять еще 5%, чтобы работать из дома.

Те, у кого ежемесячный доход свыше 80 тыс. рублей, не готовы на финансовые риски. Ради удаленки согласились отказаться от 5% зарплаты только 20% таких сотрудников.

На удаленке вы хотите работать или в офисе – все равно, работа в «Клерк.Вакансиях» найдется для каждого бухгалтера. Заглядывайте и откликайтесь:)

Защита персональных данных

Изменения в работе с персональными данными с 1 марта 2023 года

С 1 марта 2023 года в очередной раз изменились требования к обработке персональных данных. Изменения коснулись трансграничной передачи, утечки и уничтожения персональных данных. Разбираем подробно все новшества.

Изменения в работе с персональными данными с 1 марта 2023 года

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бюджетный учет

Где и как получить информацию для создания резервов

Бухгалтер-бюджетник обязан отражать в бухучете резервы. Но Минфин в своих приказах и инструкциях не разъясняет, где взять необходимую для этого информацию. Решать эту проблему бухгалтеры должны самостоятельно.

Где и как получить информацию для создания резервов

Маркетплейсам закроют доступ к картам, которые пользователи удалили с сервисов

Клиенты маркетплейсов начали жаловаться на списание с карт, которые они решили удалить из личного кабинета. Депутаты хотят законодательно запретить доступ онлайн-сервисов к удаленным картам.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Ведение бизнеса

Как развивать онлайн-торговлю в 2023: ВКонтакте, Авито, Telegram, доставка

Онлайн-торговля не ограничивается маркетплейсами. Есть и другие каналы продаж, где вложения будут меньше, а прибыль больше. На вебинаре вы узнаете, о возможностях торговли через Магазин ВКонтакте и Авито, инструментах для рекламы товарного бизнеса ВКонтакте и в Telegram, как организовать доставку заказов и как ими управлять из всех каналов в одном окне.

Как развивать онлайн-торговлю в 2023: ВКонтакте, Авито, Telegram, доставка
Читать еще