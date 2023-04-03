Четверо из десяти сотрудников согласны на меньшую зарплату ради удаленки

Сотрудники согласны получать меньше, чтобы каждый день не ездить на работу в офис. Такого мнения придерживаются четверо из десяти опрошенных. Об этом сказано в исследование сервиса SuperJob.

За 2 года на 7% выросло число тех, кто согласен на меньшую заплату ради удаленной работы.

Каждый пятый готов отказаться от 5% заработка, каждый восьмой – от 12%. Получать на 15%, 20% и даже на 25% меньше согласилось только 3% опрошенных.

Однако большинство (37%) не готовы на такие жертвы.

Большинство сотрудников от 35 до 44 лет лучше будут работать в офисе, чем откажутся от части зарплаты. Тогда как молодежь до 24 лет предпочитает удаленку.

25% работников с доходом менее 30 тыс. рублей в месяц готовы потерять еще 5%, чтобы работать из дома.

Те, у кого ежемесячный доход свыше 80 тыс. рублей, не готовы на финансовые риски. Ради удаленки согласились отказаться от 5% зарплаты только 20% таких сотрудников.

На удаленке вы хотите работать или в офисе – все равно, работа в «Клерк.Вакансиях» найдется для каждого бухгалтера. Заглядывайте и откликайтесь:)