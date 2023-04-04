62% работающих за границей готовы вернуться в страну: итоги опроса

Большинство (62%) работающих за границей готовы вернуться в РФ в ближайшее время. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование компании «Яков и Партнеры» и платформы hh.ru.

Уехавшие за границу собираются вернуться, чтобы решить личные вопросы, а также получить дополнительный карьерный рост.

Участники опроса назвали идеальным местом работы крупные частные или международные компании. 18% высоко оценивают работу в государственных органах, это примерно вдвое меньше, чем в среднем по миру (41%).

97% опрошенных заявили, что готовы сменить квалификацию ради хорошей работы. Получать новые знания готовы на 11% больше сотрудников, чем в 2020 году.

«Все это говорит о том, что в условиях пандемии и геополитической турбулентности люди приняли ответственность за свое трудоустройство на себя и перестали надеяться на долгосрочный наем как гарантию защиты своих интересов», – сообщила Елена Кузнецова, партнер «Яков и Партнеры» и соавтор отчета.

На рынке труда 96% соискателей обучаются новому и совершенствуют свои навыки, 36% тратят на развитие несколько месяцев в год.

Больше половины (55%) сотрудников проходят онлайн-обучение, 61% учится на рабочем месте.

В основном сотрудникам не хватает знаний в области цифровых и инновационных технологий. Об уверенном владении достижениями в IT заявили только 8-13% опрошенных.