Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Пенсии, новые проекты и особая экономическая зона: топ новостей для бухгалтеров из новых регионов

Собрали в одном месте последние важные новости, чтобы вам было быстрее их найти.

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Напомним, что пенсии в новых регионах с 1 марта начисляются в заявительном порядке.

Пока это законопроект, но скоро его примут. Льготы заработают с 2024 года.

Деньги на восстановление инфраструктуры будут доходить быстрее.

Из правила включать в реестр по данным прошлого года сделают исключение.

Для всех бухгалтеров и предпринимателей из новых регионов на «Клерке» есть специальный Телеграм-чат: присоединяйтесь! Прямо сейчас там уже больше 500 человек – давайте сделаем 600?

В чате – все последние новости, важные изменения и сложные ситуации в вашей работе, с которыми всегда поможет наша команда.

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