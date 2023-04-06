16% работодателей нанимают трудовых мигрантов

Каждый шестой работодатель принимает на работу трудовых мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование hh.ru.

16% опрошенных работодателей принимают на работу трудовых мигрантов.

76% берут до 10 таких сотрудников в месяц. Собираются трудоустроить до 20 иностранцев еще 13% работодателей. 9% компаний принимает больше 20 мигрантов в месяц.

Чаще всего нанимают сотрудников из Узбекистана (56% компаний), Таджикистана (55%) и Кыргызстана (53%).

61% работодателей приглашают мигрантов на позиции, которые не требует специальных знаний и навыков. 59% предлагают иностранцам работу, связанную с физическим трудом.

Основное требование для трудоустройства – понимать русскую речь, уметь читать и писать. Каждый десятый работодатель интересуется образованием будущего сотрудника, а 5% ждет рекомендаций с прошлых мест работы.