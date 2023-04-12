Каждый второй сотрудник не сообщает руководству о своих ошибках

Сотрудники стали реже рассказывать работодателям об ошибках, которые они допускают в своей работе. Об этом сказано в исследовании сервиса по поиску работу SuperJob.

35% опрошенных считают, что руководитель должен знать про все ошибки в работе своих подчиненных. Большинство (56%) полагают, что сообщать нужно только о серьезных просчетах.

На деле только 32% рассказывают работодателю о рабочих ошибках, а 52% скрывают мелкие недочеты, но говорят о существенных промахах.

«Заваливать руководство мелкими ошибками, которые тут же исправляются, точно не стоит», – считают участники опроса.

В 2021 году 49% сотрудников считали, что руководству нужно сообщать только о серьезных ошибках.

В период пандемии работники часто перестраховывались, а сейчас большинство предпочитает самостоятельно исправлять недочеты, не беспокоя начальство.

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