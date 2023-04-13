Обзоры для бухгалтера

☂️ФАС проверит Wildberries, бухгалтеры недовольны 1С, депутаты придумали очередной выходной. Важное за 13 апреля

Вечерняя подборка самых важных и обсуждаемых новостей дня.

Версия для печати

ФАС проверит работу Wildberries, Avito, ЦИАН и Яндекс.Такси

Крупные скандалы с партнерами этих сервисов, жалобы покупателей и контрагентов переполнили чашу терпения ФАС. Проверять будут, соответствует ли работа онлайн-сервисов принципам взаимодействия участников цифровых рынков.

🙅 Бухгалтеры недовольны, что 1С ставит мартовские взносы в расходы по УСН за 2 квартал

Страховые взносы за работников, начисленные в марте и уплаченные тоже в марте, в 1С автоматически идут на расходы при расчете налога по УСН за полугодие. История в том, что бухгалтеры давно несогласны с программистами 1С, которые так все устроили.

📅 Понедельник после Пасхи хотят сделать выходным днем

Нужно больше выходных дней богу выходных дней!

❗️Сдача 6-НДФЛ за 1 квартал не освобождает от сдачи уведомления по НДФЛ в апреле

Важное напоминание, если вы вдруг не знали или забыли.

Обзоры для бухгалтера

🏂Почему у компании может упасть выручка, какие проблемы на патенте и что опять с ЕНС. Топ постов Трибуны за день

Наши блогеры иной раз даже нас самих удивляют: столько полезных материалов и рассуждений за один день! Ловите подборку ценного чтения на ночь.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Санкции 2022

Компания Apple отказалась от вольфрама, тантала и золота из России

Очередной шаг в сторону разрыва отношений с Россией сделал знаменитый производитель из США: там решили больше не использовать драгоценные металлы из РФ для своей техники. Однако эксперты думают, что полностью отказаться от российских металлов у Apple не получится.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Общество

Спецпроект «Имидж и социально-экономический потенциал Арктической зоны РФ: взгляд россиян»

Аналитический центр НАФИ представляет масштабное социологическое исследование об оценке уровня осведомленности россиян об особенностях Арктической зоны РФ и образе Арктики, сложившемся в восприятии наших соотечественников.

Спецпроект «Имидж и социально-экономический потенциал Арктической зоны РФ: взгляд россиян»
ЕНП (единый налоговый платеж)

❓🙅 Бухгалтеры недовольны, что 1С ставит мартовские взносы в расходы по УСН за 2 квартал

Страховые взносы за работников, начисленные в марте и уплаченные тоже в марте, в 1С автоматически идут на расходы при расчете налога по УСН за полугодие. В 1 квартале они не учитываются.

Читать еще