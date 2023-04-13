☂️ФАС проверит Wildberries, бухгалтеры недовольны 1С, депутаты придумали очередной выходной. Важное за 13 апреля

❓ФАС проверит работу Wildberries, Avito, ЦИАН и Яндекс.Такси
Крупные скандалы с партнерами этих сервисов, жалобы покупателей и контрагентов переполнили чашу терпения ФАС. Проверять будут, соответствует ли работа онлайн-сервисов принципам взаимодействия участников цифровых рынков.
🙅 Бухгалтеры недовольны, что 1С ставит мартовские взносы в расходы по УСН за 2 квартал
Страховые взносы за работников, начисленные в марте и уплаченные тоже в марте, в 1С автоматически идут на расходы при расчете налога по УСН за полугодие. История в том, что бухгалтеры давно несогласны с программистами 1С, которые так все устроили.
📅 Понедельник после Пасхи хотят сделать выходным днем
Нужно больше выходных дней богу выходных дней!
❗️Сдача 6-НДФЛ за 1 квартал не освобождает от сдачи уведомления по НДФЛ в апреле
Важное напоминание, если вы вдруг не знали или забыли.