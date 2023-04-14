ЕНП (единый налоговый платеж)

🙄НДФЛ опять предложили вывести из ЕНП. И это опять сделали региональные власти

Переживания по поводу ЕНП продолжают беспокоить губернаторов. В очередной раз внимание властей на страдающие региональный бюджеты обратил губернатор Архангельской области.

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В середине марта НДФЛ попросили вывести из состава все еще не заработавшего нормально ЕНП власти Владимирской области.

Потом на проблему обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Теперь то же самое предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, которого цитирует ТАСС.

– Мы полагаем, что снизить негативное влияние единого налогового платежа на ритмичность наполняемости региональных бюджетов может исключение из его структуры налога на доходы физических лиц, – говорит губернатор, обращая внимание на сложности с поступлениями в бюджет области.

Произойдет ли серьезная перемена с ЕНП, пока все еще неясно. Сами налоговики ввели систему внутренней оценки работы ЕНС, эксперты опасаются давать прогнозы, а между тем, срок поручения Путина разобраться с проблемами ЕНС уже подошел к концу.

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ЕНП (единый налоговый платеж)

🙄НДФЛ опять предложили вывести из ЕНП. И это опять сделали региональные власти

Переживания по поводу ЕНП продолжают беспокоить губернаторов. В очередной раз внимание властей на страдающие региональный бюджеты обратил губернатор Архангельской области.

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