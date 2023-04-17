🌔Повестки не будут приходить через Госуслуги, за наличку больше миллиона надо будет сообщать ФНС, сальдо ЕНС все еще не показывается. Важное за 17 апреля

➰ Раздел ЕНС в личных кабинетах до сих пор не работает, сообщают бухгалтеры

Тут можно прокомментировать только моралью знаменитой басни...

⚡️Повестки не обязательно будут приходить через Госуслуги. Минцифры говорит, что сейчас оснований для этого нет

Электронный способ получения повестки пока не утвердили – это должно отдельно сделать правительство.

Ставка windfall tax в 2023 году может быть в два раза меньше, чем в 2024 году

Хорошая новость в том, что новый сбор с бизнеса заработает не раньше 2024 года. Плохая – в том, что заплатить его, возможно, придется...заранее, то есть уже в этом году.

Если уволенного в 2022 году сотрудника восстановили на работе в 2023 году, нужна форма СЗВ-ТД, а не ЕФС-1

Несмотря на то, что с СЗВ-ТД бухгалтеры уже попрощались, есть некоторые исключения.

💰 Если храните наличными больше 1 млн рублей, то надо будет сообщать налоговикам. Иначе будет уголовка

Грандиозная идея от депутата Госдумы Анатолия Вассермана.