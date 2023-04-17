Обзоры для бухгалтера

🌔Повестки не будут приходить через Госуслуги, за наличку больше миллиона надо будет сообщать ФНС, сальдо ЕНС все еще не показывается. Важное за 17 апреля

Топ самых важных новостей дня, которые вы могли пропустить.

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➰ Раздел ЕНС в личных кабинетах до сих пор не работает, сообщают бухгалтеры

Тут можно прокомментировать только моралью знаменитой басни...

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⚡️Повестки не обязательно будут приходить через Госуслуги. Минцифры говорит, что сейчас оснований для этого нет

Электронный способ получения повестки пока не утвердили – это должно отдельно сделать правительство.

Ставка windfall tax в 2023 году может быть в два раза меньше, чем в 2024 году

Хорошая новость в том, что новый сбор с бизнеса заработает не раньше 2024 года. Плохая – в том, что заплатить его, возможно, придется...заранее, то есть уже в этом году.

Если уволенного в 2022 году сотрудника восстановили на работе в 2023 году, нужна форма СЗВ-ТД, а не ЕФС-1

Несмотря на то, что с СЗВ-ТД бухгалтеры уже попрощались, есть некоторые исключения.

💰 Если храните наличными больше 1 млн рублей, то надо будет сообщать налоговикам. Иначе будет уголовка

Грандиозная идея от депутата Госдумы Анатолия Вассермана.

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Банки

За финансовые услуги банков через Телеграм будут штрафы до 50 тысяч рублей. Законопроект внесли в Думу

Под новую систему штрафов попадет использование зарубежных мессенджеров, а это WhatsApp, Viber и Telegram. Депутат Госдумы Антон Горелкин считает, что такой закон нужен, чтобы стимулировать банки переходить на отечественные решения.

Последние мероприятия для бухгалтеров

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Воинский учет

⚡️Повестки не обязательно будут приходить через Госуслуги. Минцифры говорит, что сейчас оснований для этого нет

По новой системе воинского учета повестки будут дублироваться в электронном виде, но каким именно способом, пока неясно, заявили в министерстве.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

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Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Опять проблема с уведомлениями по ЕНС: бухгалтеры не могут правильно отразить в них платежи по УСН

Проблемы с уведомлениями нарастают как снежный ком (в разгар весны, между прочим). В этот раз бухгалтеры разбираются, что делать, если авансовый платеж или налог за год получились к уменьшению.

«Ночной бухгалтер». Опять проблема с уведомлениями по ЕНС: бухгалтеры не могут правильно отразить в них платежи по УСН
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