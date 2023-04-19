70% компаний выбирают руководителя из числа сотрудников

Внутренний найм экономит ресурсы организации и время на адаптацию нового руководителя. Коллективу проще работать со знакомым человеком из своей команды.

Во время поиска специалиста на руководящую должность 70% компаний прибегают к внутреннему найму и повышают своих сотрудников. Это следует из результатов исследования сервисов СберПодбор и Работа.ру (есть в распоряжении «Клерка»).

77% работодателей отметили, что такой выбор руководителя удобен. Сотрудники уже знают специфику работы и погружены в дела предприятия.

Каждый четвертый работодатель уверен, что командой лучше будет управлять уже знакомый человек.

59% специалистов по кадрам заявили, что в их организациях уже есть достойные кандидаты на руководящую должность.

Внутренний найм удобен для 32% компаний, это экономит время на поиск и адаптацию новых сотрудников. 14% пожаловались, что у приглашенных кандидатов слишком высокие ожидание по размеру заработной платы.

На рынке труда ищут руководителей 30% работодателей. 77% ответили, что это связано с отсутствием в команде подходящих кадров.

Для 53% важен свежий взгляд на рабочие процессы, а 37% представителей бизнеса уверены, что приглашенный руководить эффективней управляет коллективном.

Большинство (80%) работодателей назвали главным качеством руководителя умение брать на себя ответственность. 76% отметили желание улучшить текущие процессы, для 68% важно умение делегировать задачи, ставить цели и оценивать результаты.