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Воинский учет

Электронные повестки в весенний призыв не будут иметь юридической силы, говорят в Госдуме. Технологию будут просто тестировать

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что электронные повестки в весенний призыв будут рассылать, чтобы понять, «доходят они вообще или нет».
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Корреспонденту SHOT Андрей Картаполов сказал так:

«Тестовый режим нужен, чтобы понять, доходят или не доходят [повестки]. Это апробация системы».

Депутат заверил, что все электронные повестки, пришедшие в этот весенний призыв, не будут иметь юридической силы.

Закон о новой системе воинского учета с электронным форматом повесток о призыве на воинскую службу Госдума приняла 11 апреля.

В Госдуме уже рассказывали журналистам, что электронные повестки будут дублировать обычный формат. А в Минцифры пояснили, что способ, которым будут приходить электронные повестки, должен еще определить кабмин отдельным постановлением.

Комментарии

1
  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 31 минуту назад

    Нет

    Т.е. при получении любого официального документа (повестки, требования и т.п) гражданину следует поинтересоваться, не говорил ли когда-нибудь по этому поводу какой-нибудь депутут какому-нибудь корреспонденту

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