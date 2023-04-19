Электронные повестки в весенний призыв не будут иметь юридической силы, говорят в Госдуме. Технологию будут просто тестировать

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что электронные повестки в весенний призыв будут рассылать, чтобы понять, «доходят они вообще или нет».

Корреспонденту SHOT Андрей Картаполов сказал так:

«Тестовый режим нужен, чтобы понять, доходят или не доходят [повестки]. Это апробация системы».

Депутат заверил, что все электронные повестки, пришедшие в этот весенний призыв, не будут иметь юридической силы.

Закон о новой системе воинского учета с электронным форматом повесток о призыве на воинскую службу Госдума приняла 11 апреля.

В Госдуме уже рассказывали журналистам, что электронные повестки будут дублировать обычный формат. А в Минцифры пояснили, что способ, которым будут приходить электронные повестки, должен еще определить кабмин отдельным постановлением.