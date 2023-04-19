Электронные повестки в весенний призыв не будут иметь юридической силы, говорят в Госдуме. Технологию будут просто тестировать

Корреспонденту SHOT Андрей Картаполов сказал так:
«Тестовый режим нужен, чтобы понять, доходят или не доходят [повестки]. Это апробация системы».
Депутат заверил, что все электронные повестки, пришедшие в этот весенний призыв, не будут иметь юридической силы.
Закон о новой системе воинского учета с электронным форматом повесток о призыве на воинскую службу Госдума приняла 11 апреля.
В Госдуме уже рассказывали журналистам, что электронные повестки будут дублировать обычный формат. А в Минцифры пояснили, что способ, которым будут приходить электронные повестки, должен еще определить кабмин отдельным постановлением.
Комментарии1
Нет
Т.е. при получении любого официального документа (повестки, требования и т.п) гражданину следует поинтересоваться, не говорил ли когда-нибудь по этому поводу какой-нибудь депутут какому-нибудь корреспонденту