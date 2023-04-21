Судебных дел по преступлениям с криптой стало на 15% больше за год

В России вынесли за год 1758 судебных решений, касающихся криптовалют. В прошлом году этот показатель составлял 1531.

463 из этих судебных решений касаются уголовных дел, говорится в исследовании RTM Group, которое цитирует РБК.

Чаще всего до суда доходило в вопросах с оборотом криптовалют на платформах Binance, Garantex, а также с приложениями Blockchain, Coinomi и ресурсами Bitmain.

Многие судебные решения касаются историй с незаконным майнингом, мошенническими схемами и обналичиванием денег.

По объемам и мощностям майнинга Россия уже вышла на второе место в мире.

Между тем, Центробанк, Минфин и другие ведомства уже больше года ведут спор о том, стоит ли легализовать криптовалюту в России. Пока это происходит, отчитаться о своих доходах владельцев криптовалют просит ФНС.