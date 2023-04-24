⚡ Для дистанционных работников с трудовыми договорами не будет ставки НДФЛ 30%

При дистанционной работе в российском сегменте интернета заказчики-российские компании и ИП будут удерживать у работников НДФЛ по ставкам 13% или 30%. Но это правило не коснется тех, кто работает на российские фирмы по трудовому договору.

Такое уточнение дает Минфин.

Сегодня в Госдуму внесли законопроект, в котором уточнили нормы о доходах от источников в РФ для целей НДФЛ.

Российский бизнес будет налоговым агентом при выплате вознаграждения дистанционным работникам, которые оказывают услуги в российском сегменте интернета.

Но на сотрудников, которые работают по трудовым договорам, действующие налоговые условия никак не меняются, сообщает Минфин.

При этом законопроект сейчас еще дорабатывается на площадке правительства, уточнили в министерстве.

Напомним, по действующим нормам работодатель не удерживает НДФЛ у сотрудника-дистанционщика, работающего за границей. Если сотрудник резидент, он отчитывается по 3-НДФЛ и платит налог сам. Если он нерезидент, то НДФЛ он не платит вообще.