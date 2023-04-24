⚡ Для дистанционных работников с трудовыми договорами не будет ставки НДФЛ 30%

Такое уточнение дает Минфин.
Сегодня в Госдуму внесли законопроект, в котором уточнили нормы о доходах от источников в РФ для целей НДФЛ.
Российский бизнес будет налоговым агентом при выплате вознаграждения дистанционным работникам, которые оказывают услуги в российском сегменте интернета.
Но на сотрудников, которые работают по трудовым договорам, действующие налоговые условия никак не меняются, сообщает Минфин.
При этом законопроект сейчас еще дорабатывается на площадке правительства, уточнили в министерстве.
Напомним, по действующим нормам работодатель не удерживает НДФЛ у сотрудника-дистанционщика, работающего за границей. Если сотрудник резидент, он отчитывается по 3-НДФЛ и платит налог сам. Если он нерезидент, то НДФЛ он не платит вообще.
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