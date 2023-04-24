Для выплат за разъездной характер работы установят необлагаемый лимит 700 рублей в день

Для суточных в командировке сейчас есть лимит 700 рублей в день, а для суточных за разъездной характер работы такого лимита нет. Можно установить любую сумму и не облагать ее. Но это изменят.

В Госдуму снесен правительственный законопроект.

Норма 700 рублей для НДФЛ и взносов будет для: полевого довольствия;

суточных при разъездном характере работы;

надбавки за вахтовый метод работы.

О том, что сейчас уплачивать с таких суточных НДФЛ и страховые взносы не надо, если они выплачены в утвержденном работодателем размере, Минфин сообщал в письме от 20.05.2021 № 03-15-06/38668.

Для вахтовиков сейчас тоже нет лимита. Надбавку работодатель устанавливает в своей нормативке. Минфин утверждает, что при разработке и установлении размеров такой надбавки учитывается оценка затрат работников, а также наличие иных гарантий таким работникам.

Теперь в НК РФ будет прописан четкий необлагаемый размер.