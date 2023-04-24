Для выплат за разъездной характер работы установят необлагаемый лимит 700 рублей в день

В Госдуму снесен правительственный законопроект.
Норма 700 рублей для НДФЛ и взносов будет для:
полевого довольствия;
суточных при разъездном характере работы;
надбавки за вахтовый метод работы.
О том, что сейчас уплачивать с таких суточных НДФЛ и страховые взносы не надо, если они выплачены в утвержденном работодателем размере, Минфин сообщал в письме от 20.05.2021 № 03-15-06/38668.
Для вахтовиков сейчас тоже нет лимита. Надбавку работодатель устанавливает в своей нормативке. Минфин утверждает, что при разработке и установлении размеров такой надбавки учитывается оценка затрат работников, а также наличие иных гарантий таким работникам.
Теперь в НК РФ будет прописан четкий необлагаемый размер.
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