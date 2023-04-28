Минфин снова пересмотрит налоги для дистанционщиков за границей

Планируют уравнять налоговые условия для тех, кто работает за рубежом по трудовому договору, по ГПХ и для тех, кто трудится внутри страны.

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что министерство готовит новые идеи, которые касаются НДФЛ для работающих из-за рубежа. Об этом пишет «ТАСС».

25 апреля 2023 годаотозвали законопроект о налоговых поправках, в том числе про НДФЛ 30% с удаленщиков за границей. По мнению главы Минфина, это было нужно сделать, чтобы обсудить детали.

«У нас есть предложения, как это сделать, уравнять во всяком случае принцип налогообложения для тех, кто работает здесь по трудовому договору, тех, кто работает по трудовому договору за границей, тех, кто работает по договору оказания каких-то услуг тоже за границей», – заявил Силуанов.

Ранее мы писали, что выплаты уехавшим из страны дистанионщикам хотят по-новому облагать НДФЛ. С 1 января 2024 года заказчики будут взимать с вознаграждений работников, которые уехали из страны, НДФЛ по ставке 13-15%. После утраты ими налогового резидентства ставка будет 30%.

Минфин уточнял, что для тех, кто работает из-за границы по трудовому договору, налоговые условия не изменятся.