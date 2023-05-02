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НДФЛ

Компенсация заграничному дистанционщику за неиспользованный отпуск считается доходом в РФ

Для налогового агентства по НДФЛ имеет значение источник дохода. Он может быть в РФ или за пределами РФ. Если доход от источников за пределами РФ, то работодатель – не налоговый агент по НДФЛ.
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Например, зарплата дистанционных сотрудников-релокантов считается доходом от источников за пределами РФ. Поэтому работодатель с нее не должен удерживать налог.

Но для компенсации за неиспользованных отпуск (КН) другое правило, утверждает Минфин в письме от 14.04.2023 № 03-04-06/33887.

КНО считается доходом от источников в РФ.

Минфин ссылается на пп. 7 п. 1 ст. 208 НК РФ, по которой к доходам от источников в РФ относятся:

  • пенсии;

  • пособия;

  • стипендии;

  • иные аналогичные выплаты.

Также ранее Минфин разъяснял, что к доходам от источников в РФ относится оплата больничных.

Комментарии

4
  • Логотип Ludmila2505
    Ludmila2505
    1 час назад

    Михайлова ЛюдмилаБухгалтер

    Да уж. Потихоньку выплаты из разряда необлагаемые, переходят в облагаемые независимо от места работы в договоре. Хотя раньше никто не заморачивался.  

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    1 час назад

    Светлана Вейс

    Какой бред... Как можно сравнивать пенсии, пособия и стипендии с компенсацией отпуска. Он эту компенсацию заработал за границей. Т.е. в расчет средней я беру ЗП которая не облагалась НДФЛ, рассчитываю компенсацию и ее зачем-то облагаю НДФЛ. При этом, если он оформит отпуск с последующим увольнением, сумма отпускных НДФЛ облагаться же не будет...

    • Логотип Ludmila2505
      Ludmila2505
      1 час назад

      Михайлова ЛюдмилаБухгалтер

      А как можно сравнивать командировочные? Просто как я понимаю, идея со временем перевести все выплаты в разряд  дохода от источника в РФ. Как бы подготовить нас к изменениям  в НК РФ. 

    • Логотип бух2007
      бух2007
      1 час назад

      Как можно сравнивать пенсии, пособия и стипендии с компенсацией отпуска.

      Вообще при чем тут пособия, не понятно

      Ну ладно к больничному они эту норму применяют, но КНО тут при чем

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