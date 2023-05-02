Компенсация заграничному дистанционщику за неиспользованный отпуск считается доходом в РФ

Для налогового агентства по НДФЛ имеет значение источник дохода. Он может быть в РФ или за пределами РФ. Если доход от источников за пределами РФ, то работодатель – не налоговый агент по НДФЛ.

Например, зарплата дистанционных сотрудников-релокантов считается доходом от источников за пределами РФ. Поэтому работодатель с нее не должен удерживать налог.

Но для компенсации за неиспользованных отпуск (КН) другое правило, утверждает Минфин в письме от 14.04.2023 № 03-04-06/33887.

КНО считается доходом от источников в РФ.

Минфин ссылается на пп. 7 п. 1 ст. 208 НК РФ, по которой к доходам от источников в РФ относятся:

пенсии;

пособия;

стипендии;

иные аналогичные выплаты.

Также ранее Минфин разъяснял, что к доходам от источников в РФ относится оплата больничных.