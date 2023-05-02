Компенсация заграничному дистанционщику за неиспользованный отпуск считается доходом в РФ

Например, зарплата дистанционных сотрудников-релокантов считается доходом от источников за пределами РФ. Поэтому работодатель с нее не должен удерживать налог.
Но для компенсации за неиспользованных отпуск (КН) другое правило, утверждает Минфин в письме от 14.04.2023 № 03-04-06/33887.
КНО считается доходом от источников в РФ.
Минфин ссылается на пп. 7 п. 1 ст. 208 НК РФ, по которой к доходам от источников в РФ относятся:
пенсии;
пособия;
стипендии;
иные аналогичные выплаты.
Также ранее Минфин разъяснял, что к доходам от источников в РФ относится оплата больничных.
Комментарии4
Михайлова ЛюдмилаБухгалтер
Да уж. Потихоньку выплаты из разряда необлагаемые, переходят в облагаемые независимо от места работы в договоре. Хотя раньше никто не заморачивался.
Светлана Вейс
Какой бред... Как можно сравнивать пенсии, пособия и стипендии с компенсацией отпуска. Он эту компенсацию заработал за границей. Т.е. в расчет средней я беру ЗП которая не облагалась НДФЛ, рассчитываю компенсацию и ее зачем-то облагаю НДФЛ. При этом, если он оформит отпуск с последующим увольнением, сумма отпускных НДФЛ облагаться же не будет...
Михайлова ЛюдмилаБухгалтер
А как можно сравнивать командировочные? Просто как я понимаю, идея со временем перевести все выплаты в разряд дохода от источника в РФ. Как бы подготовить нас к изменениям в НК РФ.
Вообще при чем тут пособия, не понятно
Ну ладно к больничному они эту норму применяют, но КНО тут при чем