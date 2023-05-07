Клиенты банков стали чаще брать кредит для первого взноса по ипотеке

В два раза увеличилось число заемщиков, которые берут кредиты, чтобы оформить ипотеку. Клиенты обращаются за ипотекой с максимальным сроком погашения в 30 лет.

В четвертом квартале 2022 года в два раза увеличилось число людей, которые берут кредит на первоначальный взнос по ипотеке. Их доля составила 7%, тогда как во втором квартале 2022 года - 3,5%. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале на сайте Центробанка.

За этот период средний уровень ипотечных долгов достиг 2,6 млн рублей.

Экстремально выросло число ипотечных кредитов, выданных на максимальный срок в 30 лет. В 2022 году этот показатель вырос в два раза и достиг 40%.

Недавно мы писали, что клиенты банка с ипотекой в среднем имеют по 2,2 действующих кредита.

Помимо этого, крупные банки начали повышать ставки по ипотечным программам.