75% сотрудников оформляют больничные листы

Отказываются от больничного те, кто не готовы к снижению своих доходов. 10% заболевших сотрудников берут работу домой.

Трое из четырех сотрудников (75%) уходят на больничный, чтобы полностью восстановить свое здоровье и не контактировать с коллегами. Остальные не идут за больничным листом, чтобы не потерять заработок. Об этом сказано в совместном исследовании сервисов Работа.ру, СберЗдоровье и СберСтрахование жизни.

В 77% случаев на больничный уходят из-за самых распространенных заболеваний – ОРВИ и кишечных инфекций.

18% сотрудников оформляют больничный листок из-за травм, а остальные для того, чтобы ухаживать за больным родственником.

В среднем срок официального больничного составляет от пяти дней до двух недель.

«Иногда или всегда больничный на работе оформляет 67 процентов россиян, 23 процентов опрошенных берут выходной или отпуск за свой счет, а 10 процентов договариваются об удаленном режиме работы», - сообщил руководитель направления «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин.

35% из тех, кто предпочитает не уходить на больничный, не готовы к сокращению своих доходов, а 38% просто не видят в этом смысла.

Каждый четвертый заболевший сотрудник (23%) сообщил, что может временно работать из дома. 22% не хотят заниматься оформлением больничного листа.