Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Трудовые отношения

75% сотрудников оформляют больничные листы

Отказываются от больничного те, кто не готовы к снижению своих доходов. 10% заболевших сотрудников берут работу домой.
19

Трое из четырех сотрудников (75%) уходят на больничный, чтобы полностью восстановить свое здоровье и не контактировать с коллегами. Остальные не идут за больничным листом, чтобы не потерять заработок. Об этом сказано в совместном исследовании сервисов Работа.ру, СберЗдоровье и СберСтрахование жизни.

В 77% случаев на больничный уходят из-за самых распространенных заболеваний – ОРВИ и кишечных инфекций.

18% сотрудников оформляют больничный листок из-за травм, а остальные для того, чтобы ухаживать за больным родственником.

В среднем срок официального больничного составляет от пяти дней до двух недель.

«Иногда или всегда больничный на работе оформляет 67 процентов россиян, 23 процентов опрошенных берут выходной или отпуск за свой счет, а 10 процентов договариваются об удаленном режиме работы», - сообщил руководитель направления «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Денис Кузьмин.

35% из тех, кто предпочитает не уходить на больничный, не готовы к сокращению своих доходов, а 38% просто не видят в этом смысла.

Каждый четвертый заболевший сотрудник (23%) сообщил, что может временно работать из дома. 22% не хотят заниматься оформлением больничного листа.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Налоговые проверки

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП

    Налоговики собрались к вам в гости с выездной проверкой. Что делать перед проверкой, чтобы по итогам вы не заработали себе кучу проблем — даем пять простых, но полезных правил.

    Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП
    456
    Логотип bakaeole
    bakaeole
    Управление персоналом

    Как найти бухгалтера своей мечты. 5 советов

    Найти «своего» бухгалтера — это почти как жениться или выйти замуж. Хочется, чтобы это случилось один раз и навсегда. Мы составили 5 простых советов, которые помогут найти специалиста вашей мечты.

    Как найти бухгалтера своей мечты. 5 советов
    59
    Логотип Ольга Ульянова аудитор
    Ольга Ульянова аудитор
    Бухгалтерский учет

    Как избавляются от «мертвых остатков» в бухучете. И почему их нельзя наращивать

    Из статьи вы узнаете, как бизнесмены на практике пытаются избавиться от зависших в учете товарных остатков. Почему «мертвые остатки» нельзя наращивать и какими налоговыми последствиями чревато их наличие или незаконное списание.

    Как избавляются от «мертвых остатков» в бухучете. И почему их нельзя наращивать
    122
    Логотип bakaeole
    bakaeole
    Ведение бизнеса

    6 шагов для самостоятельной проверки работы бухгалтерии. На какие моменты обратить внимание

    Обычно руководители прекрасно разбираются в бизнес-процессах компании, продвижении или управленческом учете, но им часто бывает не до конца понятны некоторые вопросы. В этой статье разделим работу бухгалтерии на несколько частей и выполним проверку каждой из них.

    6 шагов для самостоятельной проверки работы бухгалтерии. На какие моменты обратить внимание
    431
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Добровольные долгосрочные сбережения. Новый инструмент инвестирования для граждан

    Предлагается установить новый инструмент инвестирования для граждан. Новый законопроект подготовлен Правительством РФ.

    Добровольные долгосрочные сбережения. Новый инструмент инвестирования для граждан
    168
    Логотип motaev
    motaev
    Менеджмент

    Чем задача отличается от действия? Часть 2

    Продолжаем рассуждать о том, чем «задача» принципиально отличается от «действий». Ранее мы уже разобрали различия между сущностью «цель» и сущностью «задача». А вот теперь перейдем к сущности, от которой надо чётко отделить «задачу». Это сущность и есть «действие».

    Чем задача отличается от действия? Часть 2
    69
    Читать еще