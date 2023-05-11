Wildberries отменил списания с продавцов 2 млрд рублей за рекламные услуги

Wildberries на время следствия приостановил начисления продавцам «за некие рекламные услуги». Об этом пишет «РБК».
«Достигли договоренности с продавцами, которые пришли к нам в офис: приостановили начисления за рекламу на время проведения следственных действий сотрудниками полиции», - сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Большинство селлеров признали, что использовали «серые» схемы продвижения своих товаров на Wildberries и согласились сотрудничать со следствием.
Ранее мы писали, что Wildberries раскрыл нелегальную схему продвижения селлеров. Компания потеряла около 650 млн рублей и обратилась в правоохранительные органы.
11 мая 2023 года продавцы вышли на митинг к офису маркетплейса. Причиной стали списания на сумму 2 млрд рублей «за некие рекламные услуги».
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