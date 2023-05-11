Wildberries отменил списания с продавцов 2 млрд рублей за рекламные услуги

Маркетплейс отменил селлерам штрафы за закупку нелегальной рекламы. Пока идет следствие, списаний не будет.

Wildberries на время следствия приостановил начисления продавцам «за некие рекламные услуги». Об этом пишет «РБК».

«Достигли договоренности с продавцами, которые пришли к нам в офис: приостановили начисления за рекламу на время проведения следственных действий сотрудниками полиции», - сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Большинство селлеров признали, что использовали «серые» схемы продвижения своих товаров на Wildberries и согласились сотрудничать со следствием.

Ранее мы писали, что Wildberries раскрыл нелегальную схему продвижения селлеров. Компания потеряла около 650 млн рублей и обратилась в правоохранительные органы.

11 мая 2023 года продавцы вышли на митинг к офису маркетплейса. Причиной стали списания на сумму 2 млрд рублей «за некие рекламные услуги».