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Зарплата

У работодателей хотят изымать имущество, чтобы покрывать долги по зарплате

Это коснется даже компании, которые не были признаны банкротами. Такую инициативу предложила Генпрокуратура.
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддержала инициативу Генпрокуратуры изымать имущество работодателей в счет долгов по заработной плате. Об этом пишет «ТАСС».

Если работодатель задолжал сотрудникам выплату зарплаты, его имущество будет изъято, а работники получат свои средства.

Такая практика затронет даже те фирмы, которые не были признаны банкротами.

Сейчас законопроект об этом разрабатывает Минтруд, сообщила Татьяна Москалькова во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

В 2022 году каждое пятое обращение омбудсмену было связано с невыплатой зарплаты. На 1 января 2023 года компании суммарно задолжали своим сотрудникам более 642 млн рублей.

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Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    арест имущества в счёт оплаты задолженности давно уже практиковался

    ещё закон нужно? сколько штук по итогу ?

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