У работодателей хотят изымать имущество, чтобы покрывать долги по зарплате

Это коснется даже компании, которые не были признаны банкротами. Такую инициативу предложила Генпрокуратура.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддержала инициативу Генпрокуратуры изымать имущество работодателей в счет долгов по заработной плате. Об этом пишет «ТАСС».

Если работодатель задолжал сотрудникам выплату зарплаты, его имущество будет изъято, а работники получат свои средства.

Такая практика затронет даже те фирмы, которые не были признаны банкротами.

Сейчас законопроект об этом разрабатывает Минтруд, сообщила Татьяна Москалькова во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

В 2022 году каждое пятое обращение омбудсмену было связано с невыплатой зарплаты. На 1 января 2023 года компании суммарно задолжали своим сотрудникам более 642 млн рублей.

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