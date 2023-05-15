У работодателей хотят изымать имущество, чтобы покрывать долги по зарплате

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова поддержала инициативу Генпрокуратуры изымать имущество работодателей в счет долгов по заработной плате. Об этом пишет «ТАСС».
Если работодатель задолжал сотрудникам выплату зарплаты, его имущество будет изъято, а работники получат свои средства.
Такая практика затронет даже те фирмы, которые не были признаны банкротами.
Сейчас законопроект об этом разрабатывает Минтруд, сообщила Татьяна Москалькова во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.
В 2022 году каждое пятое обращение омбудсмену было связано с невыплатой зарплаты. На 1 января 2023 года компании суммарно задолжали своим сотрудникам более 642 млн рублей.
Работодатели на Клерк.Работа платят зарплаты вовремя. Заходите за вакансией вашей мечты!
Комментарии1
Главный бухгалтер
арест имущества в счёт оплаты задолженности давно уже практиковался
ещё закон нужно? сколько штук по итогу ?