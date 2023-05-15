Банки и госкомпании будут штрафовать за деятельность в иностранных мессенджерах

За передачу финансовой информации и персональных данных в WhatsApp, Viber и Telegram банкам и госкомпаниям грозит штраф до 700 тысяч рублей.

Комитет Госдумы одобрил законопроект, по которому банки и госкомпании будут штрафовать за пересылку документов и личных данных в иностранных мессенджерах.

За нарушения юридическим лицам грозит штраф от 100 тыс. до 700 тыс. рублей, а должностным лицам – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей

Протоколы об административных правонарушениях будет составлять Роскомнадзор, а решение о штрафах вынесет суд.

Срок давности нарушения составит один год.

С 1 марта 2023 года в иностранных мессенджерах запретили передачу платежных документов, персональных данных, сведений о денежных переводах и другой чувствительной информации. Это касается компаний с государственным участием больше 50%, банков и финансовых организаций.

Ранее мы писали, что в список иностранных мессенджеров Роскомнадзор включил популярные приложения WhatsApp, Viber и Telegram.