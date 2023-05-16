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Зарплата

Работодатели будут платить компенсацию за задержку зарплаты, которую они не хотели начислять добровольно

Сейчас за задержку начисленной, но не выплаченной зарплаты сотрудникам положена компенсация. Но если какую-то часть зарплаты не начислили, хотя должны были, то и компенсации за ее задержку нет. Это изменят.
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Минтруд подготовил поправки в статью 236 ТК РФ. Проект опубликован на федеральном портале.

Если начисление сотрудник «выбил» через суд, то компенсацию тоже будут платить. Причем посчитают ее не со дня, когда решение суда вступит в силу, а с того дня, когда эта зарплата должна была быть выплачена (если бы ее начислили вовремя).

Поправки обусловлены недавним решением Конституционного суда.

Бывший сотрудник подал иск о восстановлении на работе и выплате премии. Также он требовал компенсацию за задержку этой выплаты.

Но в такой компенсации суды ему отказали. Однако КС встал на сторону работника и заявил, что нужны поправки в ст. 236 ТК РФ.

Размер компенсации за задержку зарплаты можно посчитать на нашем калькуляторе.

Кстати, Генпрокуратура выдвинула инициативу изымать у работодателей имущество, чтобы покрывать долги по зарплате даже если не запущена процедура банкротства. Вот что говорит по поводу этой инициативы Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям из команды «Консультаций» Клерка, преподаватель и руководитель образовательного центра:

— Работодатели иногда уходят от ответственности за задержку выплаты зарплаты из-за отсутствия денег на счетах. Но мы знаем, что при банкротстве для погашения задолженности распродается имущество должника. Так что у инициативы Генпрокуратуры вполне реальная перспектива для решения проблемы с отсутствием денежных средств на выплату зарплаты.

Комментарии

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