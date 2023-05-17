⚡️ФНС пришла проверять рекламное агентство Насти Ивлеевой

Налоговики отправили требования о предоставлении отчетности на почту компании «Ивлеева продакшн».

Проверки счетов Ивлеевой проходят потому, что под подозрения налоговиков попали рекламное агентство ООО «Ивлеева продакшн», а также еще 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с блогером.

У компании Ивлеевой запросили договоры, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы в период 2020-2022 годов, сообщили источники Mash.

Проверка пока не закончена, конкретного обвинения нет. Документы запрашивают также у контрагентов рекламного агентства Ивлеевой.

Похоже, это новый эпизод в процессе масштабного обеления блогеров. Этой весной под него уже попали Валерия Чекалина, Александра Митрошина, Елена Блиновская, Оксана Самойлова, Дарья Зотеева (Инстасамка) — и вот теперь Настя Ивлеева. Некоторым блогерам уже предъявили обвинения по уголовным статьям.